Buca değişecek

Misli.com 3. Lig Play- Off finalinde İskenderun Futbol Kulübü engelini aşan ve yeni sezonda 2. Lig'de mücadele etmeye hazırlanan Bucaspor 1928'in çehresi değişiyor. Asbaşkandan yönetim kuruluna, idarecisinden üyelerine kadar değişim yaşamaya hazırlanan sarı-lacivertliler, önümüzdeki sezon Bucaspor A.Ş olarak liglerde yarışmacı kimliğiyle yoluna devam edecek.

İkinci Lig'in daha zorlu bir arena olduğunu belirten Aktaş, bu ligde de kalıcı olmadan yeni ve de güçlü yönetimle beraber Bucaspor A.Ş olarak 1. Lig için yarışacaklarına değindi. Başkan Aktaş, "Kente aidiyet duygusunu futbol ile başlatarak bu kentin insanına aidiyet duygusunu kazandıracağız. Bizim niyetimiz günü kurtarmak değil, Buca'nın kabuğunu değiştiriyoruz" dedi.

YARIŞMAYA DEVAM

Cihan Aktaş şöyle devam etti: "Yaklaşık 3 yıldır profesyonel liglerde mücadele eden Bucaspor'un yeri Süper Lig. Artık dinamik bir yapıyla güçleneceğiz ve Bucaspor A.Ş olarak profesyonel liglerde yarışmacı olacağız. Kentimize katkı sağlamak için var gücümüzle çalışacağız."