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Haberler Bucaspor Buca Zaferspor ile Torosgücü kapışıyor

ile Torosgücü kapışıyor

Buca Zaferspor ile Torosgücü kapışıyor

23.6.2021

BÖLGESEL Amatör Lig'de (BAL) heyecan devam ediyor. 2. Bölge 1. Grup'ta lider Buca Zaferspor ile takipçisi Torosgücü karşı karşıya geliyor. Tire Mustafa Kemalpaşa Atatürk Stadı'ndaki maçın hakemi Oğuz Gözetenler. Bornova Yeşilova-Torbalıspor maçı Yusuf Tırpancı Stadı'nda. Maçta Tunahan Dündar düdük çalacak. 2. Grup'ta İzmirsporÇiğli Belediyespor kapışıyor. Yeşilyurt Sahası'ndaki maçta Damla Akkuş görev yapacak. 3. Grup'ta 4'te 4 yapan Bieksper Hacırahmanlıspor, Manisa Sanayispor önünde garanti arıyor. Ahmetli Belediyespor-Yunusemre Belediyespor, 4. Grup'ta Evliya Çelebi Çağlayan Azotspor-Ayvalıkgücü Belediyespor, 8. Grup'ta İscehisarspor-Eşin Grup Sökespor, Kuşadasıspor- Bolvadin Belediyespor maçları var. Tüm karşılaşmalar saat 18.00'de başlayacak.
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