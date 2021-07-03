Buca’da Abdullah yuvaya döndü

Misli.com 2. Lig'de mücadele etmeye hazırlanan Bucaspor 1928, transferde eski futbolcusu Abdullah Balıkuv'u yuvaya döndürdü. Bucaspor altyapısında yetiştikten sonra son 3 sezonda İstanbulspor, Darıca Gençlerbirliği, İnegölspor ve 24Erzincanspor formalarını giyen 26 yaşındaki defans oyuncusu, kulüple 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşe imzaladı. Buca, tecrübeli futbolcuyla ilgili, "Bucaspor altyapısından yetişip profesyonel olan Abdullah Balıkuv ile 2+1 uzatma opsiyon hakkı kulübümüzde olarak anlaşma imzaladık. Abdullah'a yuvana hoş geldin diyor, Bucaspor formasıyla çıkacağı yeni yolculukta başarılar diliyoruz" mesajını yayınladı. Deneyimli oyuncu kariyerinde 177 karşılaşmada 6 kez rakip fileleri havalandırdı ve ayrıca 2 golün hazırlayıcısı oldu.