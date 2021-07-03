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Haberler Bucaspor Buca’da Abdullah yuvaya döndü

Buca’da Abdullah yuvaya döndü

Fırtına, altyapısında yetişen Abdullah Balıkuv’u transfer etti

Buca’da Abdullah yuvaya döndü

3.7.2021

Misli.com 2. Lig'de mücadele etmeye hazırlanan Bucaspor 1928, transferde eski futbolcusu Abdullah Balıkuv'u yuvaya döndürdü. Bucaspor altyapısında yetiştikten sonra son 3 sezonda İstanbulspor, Darıca Gençlerbirliği, İnegölspor ve 24Erzincanspor formalarını giyen 26 yaşındaki defans oyuncusu, kulüple 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşe imzaladı. Buca, tecrübeli futbolcuyla ilgili, "Bucaspor altyapısından yetişip profesyonel olan Abdullah Balıkuv ile 2+1 uzatma opsiyon hakkı kulübümüzde olarak anlaşma imzaladık. Abdullah'a yuvana hoş geldin diyor, Bucaspor formasıyla çıkacağı yeni yolculukta başarılar diliyoruz" mesajını yayınladı. Deneyimli oyuncu kariyerinde 177 karşılaşmada 6 kez rakip fileleri havalandırdı ve ayrıca 2 golün hazırlayıcısı oldu.

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