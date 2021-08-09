TFF 2. Lig ekiplerinden Bucaspor 1928, yeni sezon hazırlıkları kapsamında gurbetçi karmalarıyla oynadığı 2 hazırlık maçında 12 gol atıp, kalesinde 1 gol gördü. Sarı-lacivertliler, ilk özel müsabakada gurbetçileri 3-1 mağlup ederken, ikinci randevuda 9-0'lık zafere uzandı. Teknik direktör Uğur Balcıoğlu, oyuncularının performansından memnun kalırken, gurbetçilerin sınıfta kaldığı ifade edildi. İzmir temsilcisi, 11 Ağustos Çarşamba günü Bucaspor Kaynaklar Tesisleri'nde Turgutluspor'la karşılaşacak.
Bucaspor 1928 gurbetçilere acımadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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