Bucaspor 1928’de tempo iyice artıyor

YENİ sezonun hazırlıklarını Düzce Topuk Yaylası'nda sürdüren Bucaspor 1928'de tempo giderek artıyor. İlk etap kampını tesislerinde sürdürdükten sonra 2. etap kampı için Düzce'nin yolunu tutan İzmir ekibinde teknik direktör Uğur Balcıoğlu, "Sezona çok iyi hazırlanıyoruz. Geçen sezon yakaladığımız başarıyı yeni sezonda da elde etmek istiyoruz. Yeni gelen oyuncularımız da takıma çabuk uyum sağladı. Taraftarımıza çok iyi bir Bucaspor izlettireceğiz" dedi.
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