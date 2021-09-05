İyi başla Buca

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, bugün ilk maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler evinde Isparta 32 Spor'u konuk edecek. Cemil Şeboy Stadı'nda hakem Deniz Kayatepe'nin yöneteceği karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP tribünü 5, kapalı tribün 3 ve maraton 2 TL olarak belirlendi. Teknik direktör Uğur Balcıoğlu, sezona galibiyetle başlamak istediklerini söyledi. Çok verimli bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirten Balcıoğlu, "Taraftarımızla buluşacağız, bunun heyecanını yaşıyoruz. Sezonun ilk maçları her zaman zorlu geçer. İnanıyorum ki başlangıcı en iyi şekilde yapacağız" diye konuştu.

CİHAN AKTAŞ: HEDEFİMİZ BELLİ

BAŞKAN Cihan Aktaş, iyi bir sezon geçireceklerini belirtti. Aktaş, "Taraftarlarımıza keyif veren bir takım izlettireceğiz. Hedefimiz belli, sezon sonu şampiyonluk yaşamak istiyoruz" dedi.