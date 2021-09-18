Buca’dan taraftara çagrı var

İkinci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bucaspor 1928'de Akhisarspor galibiyetinin ardından gözler yarın oynanacak olan Pendikspor maçına çevrildi. Sarı-lacivertliler, İzmir'de İstanbul ekibine karşı oynayacağı zorlu maçta tribün desteği bekliyor. Sarı-lacivertli ekibin teknik patronu Tolga Doğantez, kritik mücadelede seri yakalamak istediklerini belirterek sarı-lacivertli taraftarlardan tribünleri doldurmalarını istedi.

BİLETLER 5 LİRADAN SATIŞTA

Yönetim Pendikspor maçının bilet fiyatlarını da dün belirledi. Maraton tribünü 3 lira, kapalı tribün 5 lira ve VIP tribünü biletleri de 10 liradan dün satışa çıkarıldı. Bucaspor 1928 taraftarlarının biletlere ilgisinin oldukça yoğun olduğu öğrenildi. Biletler yarın maç öncesi 17.30'dan itibaren de Buca Arena'da satışta olacak. Bucaspor 1928 sahasındaki sezonun ilk karşılaşmasında Ispartaspor 32 ile 1-1 berabere kalmıştı.