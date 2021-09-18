  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Bucaspor Buca’dan taraftara çagrı var

Buca’dan taraftara çagrı var

Teknik direktör Tolga Doğantez Pendikspor maçında destek istedi.

Buca’dan taraftara çagrı var

18.9.2021

İkinci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bucaspor 1928'de Akhisarspor galibiyetinin ardından gözler yarın oynanacak olan Pendikspor maçına çevrildi. Sarı-lacivertliler, İzmir'de İstanbul ekibine karşı oynayacağı zorlu maçta tribün desteği bekliyor. Sarı-lacivertli ekibin teknik patronu Tolga Doğantez, kritik mücadelede seri yakalamak istediklerini belirterek sarı-lacivertli taraftarlardan tribünleri doldurmalarını istedi.

BİLETLER 5 LİRADAN SATIŞTA
Yönetim Pendikspor maçının bilet fiyatlarını da dün belirledi. Maraton tribünü 3 lira, kapalı tribün 5 lira ve VIP tribünü biletleri de 10 liradan dün satışa çıkarıldı. Bucaspor 1928 taraftarlarının biletlere ilgisinin oldukça yoğun olduğu öğrenildi. Biletler yarın maç öncesi 17.30'dan itibaren de Buca Arena'da satışta olacak. Bucaspor 1928 sahasındaki sezonun ilk karşılaşmasında Ispartaspor 32 ile 1-1 berabere kalmıştı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Buca’dan taraftara çagrı var haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.