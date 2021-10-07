Buca yine kayıp

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta zirve hesapları yapan Bucaspor 1928, deplasmanda Nazilli Belediyespor'a 1-0 yenildi. İzmir ekibi, Kırşehir Belediyespor'un ardından Nazilli temsilcisine de mağlup olarak son iki maçını kayıpla geçti. 11. dakikada Bünyamin'in şutunda 90'a giden topu kaleci Şener güçlükle kornere çeldi. 15'te Mert Çapar'ın pasında topla buluşan Ebu Sıddık'ın plasesini kaleci Şener iki hamlede kontrol ederek mutlak golü önledi. 34'te Yusuf'un sol kanattan açtığı ortasında altı pas çizgisinde topa dokunan Tunç Behram'ın şutunu kaleci Zekeriya güçlükle kontrol etti.

ÖZDIRAZ SKORU BELİRLEDİ

48'de Ebu Sıddık'ın sağ kanattan ortasında Muhammet Ali'nin kafa şutunda meşin yuvarlak üst direği sıyırarak auta çıktı. 66'da Mert Çapar'ın şutunda kaleci Şener güçlükle oyuna çeldi. 68'de Mert Çapar'ın sol kanattan yaptığı ortada Mehmet Özdıraz, kafayla topu ağlara gönderdi: 1-0. 78'te Mehmet Fuat'ın kafa şutunda kaleci Zekeriya'yı aşan top üst ağlarda kaldı. Bucaspor 1928 karşılaşmayı 1-0 kaybetti.

DOĞANTEZ'DEN DÖRT DEĞİŞİKLİK

BUCASPOR 1928 Teknik Direktörü Tolga Doğantez, Nazilli Belediyespor maçının ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı. Genç teknik adam, Kırşehir Belediyespor'la oynanan karşılaşmada görev verdiği Abdullah Balıkuv, Ufuk Er, Mehmet Fuat Gölbaşı ve Metin Yüksel'i yedek kulübesine çekti. Bu oyuncuların yerlerinde Ahmet Aktaş, Alper Kadir Duruk, Saruhan Fındıkçı ve Yusuf Yıldırım oynadı. Osman Işıklı da yedekler arasında kendine yer buldu.