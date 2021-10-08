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Bucaspor umduğunu bulamadı

Beyaz Grup’ta mücadele eden ekip istikrarsız görüntüsüyle beklentilerin uzağında kaldı

Bucaspor umduğunu bulamadı

8.10.2021

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'a bu sezon yükselen Bucaspor 1928, ilk 6 maçtaki istikrarsız görüntüsü ile beklentilerin uzağında kaldı. Henüz ilk haftada iç sahada alınan 1-1'lik Isparta 32 Spor beraberliği sonrasında takımı geçen sezon TFF 3'üncü Lig'de Play-Off'tan şampiyonluğa taşıyan teknik direktör Uğur Balcıoğlu'yla yollarını sürpriz bir şekilde ayıran sarı-lacivertliler, görevi devralan Tolga Doğantez yönetiminde de beklediği çıkışı bir türlü yapamadı. Doğantez yönetiminde Akhisarspor ve Uşakspor'u deplasmanda yenen Buca, 1-0'lık Pendikspor yenilgisinin ardından üst üste 2 sınavda evinde Kırşehir Belediyespor'a, deplasmanda da Nazilli Belediyespor'a yine tek golle boyun eğdi. Son 4 maçın 3'ünü puansız kapatan Bucaspor, grupta 7 puanla 10'uncu sırada yer alıyor. İzmir temsilcisi pazar günü Ankara Demirspor'u konuk edecek.
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