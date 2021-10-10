Buca demir bükecek

TFF İkinci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, bugün evinde Ankara Demirspor'la mücadele edecek. Son 2 karşılaşmasında Kırşehir Belediyespor ve Nazilli Belediyespor'a 1-0'lık skorlarla mağlup olan İzmir temsilcisi, rakibini Cemil Şeboy Stadı'nda saat 19.00'da konuk edecek.

FIRTINA 7 PUANLA 10. SIRADA

MÜSABAKADA hakem Yalçın Taşkınfurat düdük çalacak. Ligde 7 puanı bulunan 10. sıradaki Buca ekibi, 4 puanlı düşme hattındaki Başkent temsilcisini yenerek moral bulmayı hedefliyor. Bucaspor 1928'de bir taraftar grubu, teknik direktör Tolga Doğantez'e istifa çağrısında bulundu. Bucaspor Kaynaklar Tesisleri'ndeki antrenman sahasının tellerine üzerine, "Doğantez istifa" yazılı pankart asan sarı-lacivertli taraftarlar, "Yönetim durma, Doğantez'i kovala" mesajı yayınladı. İzmir temsilcisi teknik direktör Tolga Doğantez'le çıktığı 5 karşılaşmada 3 mağlubiyet, 2 galibiyet elde ederek 6 puan topladı.