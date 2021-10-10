TFF 2. Lig'de bugün kritik maçlar oynanacak. Beyaz Grup'ta mücadele eden Nazilli Belediyespor, 1922 Konyaspor deplasmanında galibiyet serisi yakalamaya çalışacak. Maç 15.00'te başlayacak. Anagold 24Erzincanspor'u yenerek iki maçlık yenilgi serisini bitiren Uşakspor, Tarsus İdmanyurdu deplasmanında terleyecek. Bu karşılaşma 19.00'da. Kırmızı Grup'ta Bodrumspor, Kahramanmaraşspor'u ağırlayacak. Bodrum İlçe Stadı'ndaki karşılışma saat 15.30'da start alacak. Somaspor, Manisa derbisinde Turgutluspor'u Soma Atatürk Stadı'nda saat 15.30'da ağırlayacak.
İkinci Lig’de pazar mesaisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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