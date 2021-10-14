Kozu golcüleri

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynadığı 7 maçta 10 puan toplayan Bucaspor 1928, pazar günü deplasmanda oynayacağı Eskişehirspor'u gözüne kestirdi. Ligdeki son maçında Ankara Demirspor'u son dakikalarda attığı gollerle 2-1 yenen sarı-lacivertliler, Eskişehir'i de yenerek çıkışını sürdürmek istiyor. İzmir ekibinde Eskişehir maçında da gözler golcülerde olacak. Fırtına'da bu sezon atılan 7 golün 5'i forvet oyuncularından geldi. Bucaspor 1928'de golcü Tunç Murat Behram ile orta saha Mustafa Seyhan ikişer gol atarak ön plana çıkarken, diğer golcüler Mehmet Fuat ligin ilk haftasında Isparta 32'ye, Yusuf Yıldırım ligin ikinci haftasında Akhisar'a, Recep Gül de son maçta Ankara Demirspor'a 1 gol attı.

BERKE GOL ATAMADI

Kadrodaki beş forvetten yalnızca Berke golle tanışamadı. İzmir ekibi ligde 1 galibiyeti bulunan ateş hattındaki Eskişehirspor karşısında hata yapmak istemiyor.

■ BERKE ÖZBAY