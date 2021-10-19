Buca yüksek atladı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta evinde Ankara Demirspor'u 2-1 mağlup ettikten sonra dün de deplasmanda Eskişehirspor'u 4-0 yenerek çıkışa geçen Bucaspor 1928, puan tablosunda 6 basamak tırmandı. Bu sezon ilk kez üst üste 2 galibiyet elde eden sarı lacivertliler, 7 puandan 13 puana ulaşarak, 10. sıradan 4'üncülüğe yükseldi. Adını Play-Off hattına yazdıran İzmir ekibi, lider Pendikspor'la arasındaki 5 puanlık farkı kapatamasa da aldığı galibiyetlerle zirve yarışına ortak oldu. Ligde cumartesi günü düşme hattındaki Karacabey'i konuk edecek Bucaspor 1928, seyircisi önünde 3'te 3 yapmaya çalışacak. Teknik direktör Tolga Doğantez, çıkışlarının süreceğini söyledi.

İYİ BİR GÖRÜNTÜ ÇİZMEYE BAŞLADIK

DOĞANTEZ, "Son iki maçta iyi bir görüntü çizerek istediğimiz sonuçları elde ettik. Kazanmayı alışkanlık haline getireceğiz. Daha çok çalışarak Bucaspor'u hedefe ulaştıracağız" diye konuştu.