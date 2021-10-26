Buca’da yüksek gerilim

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta evinde Karacabey Belediyespor'a 3-2 yenilen Bucaspor 1928'de taraftarlarla teknik direktör Tolga Doğantez arasında gerilim bitmek bilmiyor. Sarılacivertlilerin başına 3. kez gelen ancak taraftarlarla yıldızı bir türlü barışmayan Tolga Doğantez, İzmir ekibinin içeride oynadığı her maçta genç teknik adam protesto edilirken, Karacabey maçında da protestolar had safhaya çıktı. Yönetimin, bütünleşmeyi sağlamak için yoğun çaba harcadığı öğrenildi.

DİĞER