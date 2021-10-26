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Haberler Bucaspor Buca’da yüksek gerilim

Buca’da yüksek gerilim

Buca’da yüksek gerilim

26.10.2021

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta evinde Karacabey Belediyespor'a 3-2 yenilen Bucaspor 1928'de taraftarlarla teknik direktör Tolga Doğantez arasında gerilim bitmek bilmiyor. Sarılacivertlilerin başına 3. kez gelen ancak taraftarlarla yıldızı bir türlü barışmayan Tolga Doğantez, İzmir ekibinin içeride oynadığı her maçta genç teknik adam protesto edilirken, Karacabey maçında da protestolar had safhaya çıktı. Yönetimin, bütünleşmeyi sağlamak için yoğun çaba harcadığı öğrenildi.
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