Bucaspor fobiyi yenecek

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta cumartesi günü konuk edeceği Kırklarelispor maçı hazırlıklarını sürdüren Bucaspor 1928, rakibini yenerek iç saha fobisine de son vermek istiyor. İzmir ekibi evinde oynadığı 5 karşılaşmada 3 yenilgi alırken, 1 maçı beraberlikle tamamladı bir maçta da sahadan galibiyetle ayrıldı. İç sahada 11 puan kaybeden sarılacivertliler bu süreçte Isparta 32 ile 1-1 berabere kaldı. Pendikspor ve Kırşehirspor'a aynı skorla 1-0, Karacabey Belediyespor'a da 3-2 yenildi. Fırtına sadece Başkent temsilcisi Ankara Demirspor'u 2-1 yenmeyi başardı. Sezon başından bu yana da inişli- çıkışlı bir grafik çizen İzmir ekibi Bucaspor 1928, oynadığı son 5 maçta da iki galibiyet üç mağlubiyet alarak Play-Off hattının dışında kaldı.

CUMA MENİZE BELLİ DEĞİL

Zorlu bir dönemden geçtiklerini belirten Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Tolga Doğantez, "Bu hafta kazanarak hem taraftarlarımızı sevindirmek hem de zirve ile aramızdaki puan farkını azaltmak istiyoruz" dedi. İzmir ekibinde sakatlığı bulanan Cuma Menize'nin durumu yarın netleşecek.

■ BERKE ÖZBAY