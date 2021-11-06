Bucaspor 1928’in konugu Kırklareli

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son 2 maçında Teco Karacabey Belediyespor'a 3-2, Şanlıurfaspor'a 2-1 (D) yenilerek Play- Off hattındaki yerini kaybeden ve zirveye ortak olma şansını kaçıran Bucaspor 1928, bugün evinde Kırklarelispor'la karşılaşacak. Cemil Şeboy Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak müsabakada Özgür Reha Alıcı düdük çalacak. Maçın biletleri maraton tribünü 3, kapalı tribün 5, VIP tribün 10 TL olmak üzere stat gişelerinden satışa sunulacak.

FIRTINA BU KEZ GALİP GELECEK

Müsabaka Ege TV'den yayınlanacak. Ligde 10 maçta topladığı 13 puanla 7. sırada yer alan İzmir ekibi, 8 müsabakadan 10 puan çıkaran 14. basamaktaki rakibini yenerek moral bulmayı hedefliyor. Teknik direktör Tolga Doğantez, Kırklarelispor'u yenerek yeniden çıkışa geçeceklerini söyledi. Doğantez, "Artık iç sahada oynamanın avantajını kullanmak istiyoruz. Bu kez kazanacağız" diye konuştu.