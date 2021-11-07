Böylesi görülmedi

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bucaspor 1928, dün evinde Kırklarelispor'a 5-1 yenilirken, Türk futbol tarihinde ender görükecek bir olay yaşandı. Maça kötü başlayan İzmir ekibi, rakibi karşısında bekleneni veremezken, ilk yarıda skor 5-0 olunca yönetim ve taraftarlar çileden çıktı. Karşılaşmaya gelmeyen başkan Cihan Aktaş, şeref tribününde yer alan yönetici arkadaşlarını arayarak teknik direktör Tolga Doğantez'in ikinci yarıda takımın başında olmamasını istedi. Maçın ilk yarısının bitiş düdüğüyle birlikte koridora inen yöneticiler, Tolga Doğantez'in görevine son verdi.

DOĞANTEZ HEDEF TAHTASI OLDU

Bucaspor 1928, ikinci yarıya teknik direktör olmadan çıkarken, yedek kulübesinde sadece kaleci antrenörü Ahmet Yiğit yer aldı. İzmir ekibinin yönetimi, karşılaşmanın bitiminden 5 dakika sonra da resmi hesaplarından açıklama yaparak Doğantez'le yolların ayrıldığını belirtti. Fırtına'nın başında 10 maç kalan Doğantez, 4 galibiyet, 6 yenilgi elde etti. İzmir ekibi son üç maçta ise Karacabey Belediye, Şanlıurfa ve Kırklarelispor'a yenildi.

İKİNCİ YARIDA KULÜBEDE YOKTU

OYNADIĞI Son iki maçını kaybeden Bucaspor 1928, Kırklarelispor karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıkarken, ilk yarıda umduğunu bulamaması üzerine sinirler iyice gerildi. İlk 45 dakikanın 5-0 tamamlanmasının ardından, genç teknik adam Tolga Doğantez, karşılaşmanın ikinci yarısına çıkartılmadı. Buca 1928 2. yarıya teknik direktörsüz çıktı.

İLK YARIDA DAĞILDI

Bucaspor 1928, sahasında Kırklarelispor'a Berat Ali (2) ve Furkan'ın (3) attığı gollerle yenildi. İzmir ekibinin tek golü Mehmet Fuat'tan geldi

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta üst üste Teco Karacabey Belediyespor ve Şanlıurfaspor'a yenilerek zirve yarışının uzağında kalan Bucaspor 1928, evinde Kırklarelispor'a farklı kaybetti: 1-5. 6'da kaleciyle karşı karşıya kalan Berat Ali topu yerden düzgün vuruşla ağlara gönderdi ve konuk ekibin ilk atağı golle sonuçlandı: 0-1.

7. dakikada Muhammet'in pasında topa hareketlenen Furkan'ın vuruşunda kaleci Şener topa müdahale edemedi: 0-2. 15'te kaleciyle karşı karşıya kalan Furkan topu ağlara gönderdi: 0-3. 17'de defanstan seken topa Berat Ali dokundu: 0-4. 45'te Şener'le karşı karşıya kalan Furkan takımının 5. kendisinin üçüncü golünü attı: 0-5. 50'de penaltı kazanan Buca'da Mehmet Fuat topu ağlara gönderdi: 1-5. 65'te Emre'nin şutu yandan auta gitti. Buca 1928 maçı 5-1 kaybetti.

YENİ TEKNİK ADAM CİHAN ERDİL OLDU

BUCASPOR 1928 yönetiminin Tolga Doğantez'i jet hızıyla görevden almasının ardından yeni teknik direktör de belli oldu. İzmir temsilcisinin daha önce Çaykur Rizespor, geçen sezon da Göztepe'de atletik performans antrenörü olarak çalışan 41 yaşındaki teknik adam Cihan Erdil ile anlaştığı öğrenildi. Erdil, son olarak 2013-2014 sezonunda İstanbul ekibi Ümraniyespor'da oynadıktan sonra futbolu bırakmıştı

Berke ÖZBAY