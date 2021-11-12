Buca sil baştan

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta çalkantılı bir dönemden geçen Bucaspor 1928, hafta içi mesaisinde Pazarspor galibiyetiyle buhrandan çıktı. Deplasmanda zirve yarışı içinde olan Karadeniz temsilcisi Pazarspor'u 2-1'le geçen sarı-lacivertliler, üç haftalık yenilgi serisine son verdi, kara bulutları dağıttı. Bu sezon iki teknik direktör değiştiren İzmir temsilcisinde Tolga Doğantez'in yerine göreve gelen Cihan Erdil de ilk maçında anlamlı bir galibiyete imza attı. Ligde üst üste aldığı yenilgiler ile puan tablosunda 11. sıraya kadar gerileyen Bucaspor 1928, Pazarspor'dan aldığı galibiyetle 6. sıraya yükselerek Play-Off yarışına yeniden ortak oldu.

ZİRVE İLE FARK 7 PUAN

Sarı-lacivertliler, puanını 16'ya yükselterek zirvedeki Pendikspor (23) ile aradaki farkı 7'ye indirdi. İzmir temsilcisi ayrıca 5. sıradaki rakibi Pazarspor'un 1 puan ardında konumlanırken TFF 1. Lig şansını artırdı. Fırtına, pazar günü evinde yine 3. sırada zirve mücadelesi veren 18 puanlı Amedspor'u ağırlayacak.

TEKNİK PATRON ERDİL FUTBOLDAN ÇOK MEMNUN

BUCASPOR 1928 ile çıktığı ilk maçtan 3 puan alan teknik direktör Cihan Erdil, oynanan futbol ve skordan memnun. Erdil, "Karakterine ve yeteneğine güvendiğimiz çok iyi bir oyuncu grubuna sahibiz. Tek düşüncemiz kısa sürede oyuncularımızı bulundukları mental düşüşten çıkarmak ve maça iyi hazırlamaktı. Maça taktiksel anlamda çok iyi hazırlandık ve rakibimizin nasıl oynayacağını biliyorduk. Ona göre önlemlerimizi alarak stratejimizi belirledik" şeklinde yorum yaptı.

■ BERKE ÖZBAY