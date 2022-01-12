Bucaspor 1928’de Yalçın sevinci

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ilk yarıyı Play-Off hattında tamamlayan zirve yarışındaki Bucaspor 1928'de Yalçın Eycan Kaya sevinci yaşanıyor. 2019-2020 sezonunun devre arasında Altındağ Belediyespor'dan sarı-lacivertli ekibe katılan ancak geçen sezon oynadığı 27 maçın ardından çapraz bağ sakatlığı yaşayarak formasından uzak kalan 23 yaşındaki stoper, idmanlara başladı. İzmir ekibinin geçen yıl 3. Lig'de yaşadığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Yalçın Eycan'ın ikinci yarıda forma giyebileceği ifade edildi. Bu arada ligin ilk yarısında Şanlıurfaspor maçı öncesinde adale sakatlığı yaşayarak ilk devreyi kapatan 21 yaşındaki orta saha Cuma Menize'nin de sakatlığını atlattığı ve takımla birlikte çalışmalara başladığı öğrenildi. ■ BERKE ÖZBAY

DİĞER