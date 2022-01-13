Buca 1928’den kaleye takviye

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sezonun ikinci yarısında hedefini zirve olarak belirleyen Bucaspor 1928, ara dönemde ilk transferini gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler son olarak Şanlıurfaspor'da forma giyen kaleci Murat Demir'i kadrosuna dahil etti. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Bucaspor'a hoş geldin Murat Demir. Şanlıurfaspor'dan transfer ettiğimiz 1995 doğumlu kaleci Murat Demir ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladık" ifadeleri kullanıldı. 26 yaşındaki eldiven sezonun ilk yarısında Şanlıurfaspor formasıyla 16 karşılaşmada tüm maçlarda 90 dakika süre alırken 17 gole engel olamadı, 5 karşılaşmada ise kalesini gole kapatmayı başardı. Manisaspor altyapısından yetişen Murat daha önce Manisaspor, Yeni Orduspor, Nevşehir Belediyespor ve 24 Erzincanspor formalarını terletirken, Afyonspor ile birlikte şampiyonluk da yaşadı.

ARDA A TAKIMDA

BUCASPOR 1928 ligin ilk yarısında Kuşadasıspor'da kiralık olarak forma giyen Selahattin Seyhun'u bu kez kiralık olarak 3. Lig ekiplerinden Başkent Gözgözler Akademi FK'ya verdi. Bucaspor'da altyapıda forma giyen Arda Usluoğlu ise profesyonel sözleşme yapılarak A takımla antrenmanlara başladı. Teknik direktör Cihan Erdil, ikinci yarıya iyi başlayacaklarını ve sezonu istedikleri yerde bitireceklerini söyledi.

■ BERKE ÖZBAY