Bucaspor 1928 fırsat kolluyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk yarısını Play-Off hattında 3. sırada tamamlayan Bucaspor 1928'de transfer çalışmaları sürüyor. Devre arasında kadrosuna Şanlıurfaspor'dan kaleci Murat Demir'i ve altyapıdan Arda Usluoğlu'nu katan sarılacivertlilerin orta saha ve kanatlara iki-üç takviye daha yapabileceği belirtildi. Ancak takviye konusunda acele etmeyen sarı-lacivertliler, direkt olarak on birde forma giyecek fırsat transferleriyle kadrosuna güç katacak. En az üç transfer planlanıyor.

ERDİL İLE YENİLGİ GÖRMEDİ

BUCASPOR 1928, teknik direktör Cihan Erdil'le çıktığı 6 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi. Ligin 12. haftasında Pazarspor galibiyeti ile göreve başlayan başarılı teknik adam Amed Sportif, Zonguldak Kömürspor ve 24 Erzincan engellerini de kayıpsız geçti. Fırtına, 1922 Konyaspor ve Tarsus İY ile berabere kaldı. İzmir ekibi, pazar günü deplasmanda Isparta 32 ile oynayacağı maçla ikinci yarıya başlayacak.