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Haberler Bucaspor Buca mı? Akhisar mı?

Buca mı? Akhisar mı?

Grupta şampiyonluk hesapları yapan Bucaspor 1928, Cemil Şeboy Stadı’nda rakibi Akhisarspor’u 13.00’te ağırlayacak

22.1.2022

Buca mı? Akhisar mı?

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta bugün Ege derbisi var. Geçen hafta deplasmanda Isparta 32 Spor'u 3-1 yenerek ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapan Bucaspor 1928, evinde Akhisarspor'u konuk edecek. Cemil Şeboy Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak maçta hakem Gürcan Hasova görev yapacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP tribünü 10, kapalı tribün 5, maraton ise 3 TL olarak belirlendi. Sıralamada 30 puanla 2. basamakta yer alan Bucaspor 1928'in teknik direktörü Cihan Erdil, güçlü rakipleri Akhisarspor'u yenerek iddialarını sürdüreceklerini söyledi.

AKİGO'DA YILMAZ İDDİALI
AKHİSARSPOR'UN çalıştırıcısı Muhammet Yılmaz ise zor bir deplasman karşılaşmasına çıkacaklarını ancak kazanacak potansiyelde bir takım olduklarını dile getirdi.