Buca gülemedi

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk hesapları yapan Bucaspor 1928, evinde oynadığı Ege derbisinde Akhisarspor ile 2-2 berabere kaldı. İzmir ekibi çok önemli 2 puan kaybetti. 1. dakikada Abdullah'ın soldan ortasında Yusuf boş pozisyonda istediği vuruşu yapamadı. 5. dakikada Tunç Murat'ın şutunda top üstten auta gitti. 13. dakikada Gökhan'ın hatalı pasında Bora'nın pasıyla boş pozisyonda ceza alanına giren Bertuğ Akhisar'ı 1-0 öne geçirdi. 26. dakikada Abdullah'ın kornerinde Akhisar ceza alanı içindeki karambolde kaleci Enes, üst üste Mehmet Fuat, Yusuf ve Tunç Murat'ın şutlarında gol izin vermedi.

GÜLEN TARAF OLMADI

41'de Berke çalımlarla Akhisar ceza alanına girdi. Yusuf rakibini yere indirirken hakem Gürcan Hasova penaltı noktasını gösterdi. 44'te penaltıyı Mehmet Fuat gole çevirdi: 1-1. 50'de Abdullah'ın sağ kanattan kullandığı kornerde Mehmet Fuat kale önünde kafayla Buca'yı 2-1 öne geçirdi: 2-1. 53'te Mert'in kullandığı kornerde Buca savunmasından seken topu arka direkte Mert Efe tamamladı: 2-2. 59'da Berke'nin pasında Mehmet Fuat kaleci Enes'i de çalımladı. Ancak açısı daralan Mehmet Fuat topu boş kaleye yollayamadı. 86'da Berke boş pozisyondan yararlanamadı. Karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.

SOĞUK HAVAYA RAĞMEN TARAFTAR DESTEK VERDİ

CEMİL Şeboy Stadı'nda oynanan Ege derbisinde Bucaspor 1928 taraftarları takımlarını yalnız bırakmadı. Soğuk havaya rağmen tribünlere koşan sarı-lacivertliler, Buca'ya 90 dakika boyunca tam destek verdi. Statta yaklaşık 1500 taraftar tezahüratlarıyla takımlarını ateşledi. Akhisarspor ile 2-2 berabere kalan İzmir ekibi, son 8 maçta yenilgi yüzü görmedi. İki puan kaybeden Bucaspor 1928'te futbolcular karşılaşmanın bitiminde büyük bir üzüntü yaşadı.

ERDİL KADRODA İSTİKRARI SEÇTİ

Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Cihan Erdil, dün Ege derbisinde Akhisarspor karşısında istikrarı seçti. Erdil, geçen hafta Isparta 32 deplasmanından 3-1'lik galibiyetle dönen on birde değişiklik yapmadı. Erdil, ileri uçta Tunç Murat ve Mehmet Fuat ile hücum hattını oluşturdu. Üst sıralara tırmanmayı hedefleyen Akhisarspor'da teknik direktör Muhammet Yılmaz iki değişiklikle derbi maça çıktı. Son oynanan ve golsüz eşitlikle sona eren Zonguldak Kömür maçından farklı olarak Furkan'ın yerine Yusuf Acer forma giyerken, Serkan Özbakan'ın yerine de Yavuz görev aldı. Furkan yedek soyunurken Serkan Özbakan ise maç kadrosunda yer almadı.

■ BURAK HAKERLER