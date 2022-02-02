Buca’da Erdil fırtınası

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk hesapları yapan ikinci sıradaki Bucaspor 1928'de teknik direktör Cihan Erdil esiyor. Lige Uğur Balcıoğlu yönetiminde başlayan ancak daha sonra takımı Tolga Doğantez'e emanet eden İzmir ekibi, ilk 11 haftada 13 puan toplayabilmişti. Üst üste alınan kötü sonuçlarla bir kez daha teknik direktör arayışına giren sarı-lacivertliler, takımın başına Pazarspor maçıyla Cihan Erdil'i getirmişti. 45 puanlı lider Pendikspor'un ardından zirve yarışını sürdüren İzmir temsilcisinde Cihan Erdil dönemi oldukça parlak bir şekilde geçiyor.

SÖZLEŞMESİ 2 YIL UZATILDI

12. hafta itibarıyla göreve gelen Cihan Erdil, takımın başında şu ana kadar 9 maçta çıktı ve 21 puan topladı. 41 yaşındaki teknik adam, bu maçlarda 6 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 9 maçlık yenilgisizlik serisi elde etti. 2,33 puan ortalaması yakalayan genç teknik adam, 11. sıradayken devraldığı takımı, 2. sıraya kadar çıkararak başarılı bir grafik çizdi. Bu performans sonucu geçtiğimiz Ocak ayında Cihan Erdil ve ekibinin sözleşmeleri 2 yıl daha uzatılmıştı.

BAŞKAN TARAFTARA TEŞEKKÜR ETTİ

Bucaspor 1928 Başkanı Cihan Aktaş, Uşakspor maçında takıma destek veren taraftarlara teşekkür etti. İzmir ekibinin taraftarıyla çok por daha büyük hedeflere ilerleyeceğini belirten Aktaş, "Taraftarımızın takıma son düdüğe kadar verdiği destek çok güzeldi. İç sahada rakiplerimizin korkulu rüyası olmaya devam ediyorlar. Başarıya ancak kenetlenerek gideriz. Bucaspor 1928 elde ettiği başarılarla herkesin takımı olmuştur. Tribündeki 12. gücümüz bizi desteklemeye devam etsin" diye konuştu.