Bucaspor’da 5 oyuncuya kart uyarısı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yoluna şampiyonluk hedefiyle devam eden Bucaspor 1928'de pazar günü deplasmanda oynanacak Kırşehir Belediyespor maçı öncesi 5 futbolcuya uyarı geldi. Teknik direktör Cihan Erdil, sarı kart sınırında olan kaptan Gökhan, Alper Kadir, Saruhan, Osman ve Mehmet Fuat Gölbaşı'na gereksiz yere kart görmemelerini söyledi. Bu oyuncular Kırşehir karşılaşmasında kart görmeleri halinde ise bir sonraki hafta Nazilli Belediyespor ile oynanacak Ege derbisinde forma giyemeyecek.

CİHAN ERDİL: DOĞRU YOLDAYIZ

Uşakspor mücadelesinde 4. sarı kartını gören Yusuf Yıldırım ise bu hafta forma giyemeyecek. Teknik direktör Cihan Erdil, çıkışlarını Kırşehir karşısında da sürdürmek istediklerini söyledi. Erdil, "Önümüzde hala uzun bir maraton var. Doğru bir yoldayız ve kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Futbolcularım Kırşehir Belediyespor maçında da gereğini yapacaktır" şeklinde konuştu.