Bucaspor’dan iki takviye

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 34 puanla ikinci sırada yer alan ve üst lige çıkmanın hesaplarını yapan Bucaspor 1928, ara transfer döneminde kadrosunu iki isimle takviye etti. İlk olarak Şanlıurfaspor'dan kaleci Murat Demir'i kadrosuna katan sarı-lacivertliler, ara transfer döneminin son gününde bir hamle daha yaparak 1461 Trabzon FK'dan Ahmet Sun'u renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Bucaspor'a hoşgeldin Ahmet Sun. İkinci Lig takımlarından 1461 Trabzon FK'dan transfer ettiğimiz 1998 doğumlu, kanat oyuncusu Ahmet Sun ile yarım sezon sözleşme imzaladık" ifadeleri kullanıldı.

Osmanlıspor altyapısından yetişen 23 yaşındaki oyuncu Trabzon temsilcisiyle bu sezon 11 lig maçında 320 dakika süre aldı, takımını adına 3 gol katkısı yaptı. Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Cihan Erdil, ara transfer döneminde iki çok yetenekli oyuncuyu kadrolarına kattıklarını belirtti. Erdil, "Ara transfer döneminde transfer yapmanın zor olduğunu söylemiştim. Çalışmalarımız doğrultusunda takımımıza iki isim dahil ettik. Oyuncularımızın Bucaspor'a yakışır bir şekilde mücadele edeceğinden şüphem yok. Herkes için hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.