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Haberler Bucaspor Bucaspor 1928 iki takımdan çok çekti

Bucaspor 1928 iki takımdan çok çekti

Kırşehir ve Nazilli ile oynadığı maçlarda 11 puan kaybetti

15.2.2022

Bucaspor 1928 iki takımdan çok çekti

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynadığı son iki maçta Kırşehir Belediyespor'a deplasmanda 3-1 yenilen, Nazilli Belediyespor ile de 1-1 berabere kalan Bucaspor 1928, sezon içinde 4 kez karşılaştığı iki rakibine de diş geçiremedi. Son 2 karşılaşmada kaybettiği 5 puanla 51 puanlı lider Pendikspor'un 16 puan gerisinde kalan Bucaspor, ligin ilk yarısında evinde ağırladığı Kırşehir'e 1-0, bir hafta sonra da dışarıda karşılaştığı Nazilli Belediyespor'a da aynı skorla yenildi. İzmir temsilcisi ilk yarıda bu ekiplere karşı 6 puan kaybetti.

FIRTINA DİŞ GEÇİREMEDİ
İkinci yarıda da hem Kırşehir hem de Nazilli Belediyespor karşısında umduğunu bulamayan Bucaspor 1928, bu kez dışarıda oynadığı karşılaşmada Kırşehir'e 3-1 mağlup oldu. Son olarak evinde Nazilli'yi ağırlayan sarı-lacivertliler, 1-0 öne geçtiği maçı 1-1 tamamlayarak zirve yarışında ağır bir yara aldı. Fırtına, 4 kez karşılaştığı iki ekip karşısında tam 11 puan kaybetti, yüzü gülmedi.