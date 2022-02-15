Bucaspor 1928 iki takımdan çok çekti

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynadığı son iki maçta Kırşehir Belediyespor'a deplasmanda 3-1 yenilen, Nazilli Belediyespor ile de 1-1 berabere kalan Bucaspor 1928, sezon içinde 4 kez karşılaştığı iki rakibine de diş geçiremedi. Son 2 karşılaşmada kaybettiği 5 puanla 51 puanlı lider Pendikspor'un 16 puan gerisinde kalan Bucaspor, ligin ilk yarısında evinde ağırladığı Kırşehir'e 1-0, bir hafta sonra da dışarıda karşılaştığı Nazilli Belediyespor'a da aynı skorla yenildi. İzmir temsilcisi ilk yarıda bu ekiplere karşı 6 puan kaybetti.

FIRTINA DİŞ GEÇİREMEDİ

İkinci yarıda da hem Kırşehir hem de Nazilli Belediyespor karşısında umduğunu bulamayan Bucaspor 1928, bu kez dışarıda oynadığı karşılaşmada Kırşehir'e 3-1 mağlup oldu. Son olarak evinde Nazilli'yi ağırlayan sarı-lacivertliler, 1-0 öne geçtiği maçı 1-1 tamamlayarak zirve yarışında ağır bir yara aldı. Fırtına, 4 kez karşılaştığı iki ekip karşısında tam 11 puan kaybetti, yüzü gülmedi.