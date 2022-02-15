KSK’nin yüzü güldü

TFF 3. Lig 3. Grup'ta 7 maçlık galibiyet hasretiyle taraftarına korkulu rüya gördüren Karşıyaka, 1 puanla son sıradaki Kardemir Karabükspor'u 4-0 yenerek kendine geldi. Sezon başında da ilk 4 hafta galibiyet alamadıktan sonra ilk 3 puanını gençlerle mücadele eden zayıf rakibini 4-0 yenerek alıp silkinen KSK, ikinci yarının ilk galibiyetini de Karabükspor önünde aynı skorla elde etti. Zirve ve Play-Off yarışının çok gerisine düştüğü grupta Karabükspor galibiyetiyle 26 puana ulaşan İzmir temsilcisi, düşme hattıyla arasındaki 2 puanlık farkı korudu. KSK, aldığı galibiyetle pazar günü grubun güçlü ekiplerinden Orduspor 1967'ye konuk olacağı maç öncesi moral kazandı.

GÜRAÇAR: SERİ YAKALAMALIYIZ

TEKNİK direktör Erman Güraçar, Karabükspor galibiyetinin önemli olduğunu ancak devamının da gelmesini istedi. Güraçar, " Galibiyet serisi yakalamak istiyoruz" diye konuştu.