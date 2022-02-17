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Haberler Bucaspor Bucaspor 1928 yeni seri peşinde

Bucaspor 1928 yeni seri peşinde

17.2.2022

Bucaspor 1928 yeni seri peşinde
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Play-Off hesapları yapan Bucaspor 1928, yeni bir seri yapmayı hedefliyor. Grupta oynadığı 9 maçta yenilgi yüzü görmeyen, ardından Kırşehir Belediyespor'a 3-1 yenilerek seriyi bozan İzmir ekibi, son maçta ise Nazilli Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı. Yeniden çıkışa geçmek isteyen sarı-lacivertliler, cumartesi günü son üç maçını kazanamayan 11. sıradaki Ankara Demirspor'a konuk olacak. Buca temsilcisi, önündeki 4 maçı kazanarak hedefine ulaşmak istiyor. Bucaspor 1928, Ankara Demir'in ardından Eskişehirspor, Karacabey Belediyespor (D), Şanlıurfaspor ve lider Pendikspor (D) ile mücadele edecek. Teknik direktör Cihan Erdil, 4 maçı da kazanacak güçlerinin olduğunu söyledi.