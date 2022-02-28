Ne yaptın Buca?

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Play- Off hesapları yapan Bucaspor 1928, deplasmanda Karacabey Belediyespor'a 1-0 yenilerek büyük bir yara aldı. 39 puanda kalan İzmir ekibi, bir alt sıraya düşerek puan cetvelinde 4. sıraya yerleşti. 8. dakikada Kaan'ın soldan ortasında Uğur'un şutu üstten az farkla auta gitti. 24'te ani gelişen Bucaspor 1928 atağında Saruhan'ın ara pasında Tunç topa istediği gibi vuramadı. 32'de Arda'nın kullandığı korner atışında Harun'un kafa şutunda meşin yuvarlak yandan az farkla dışarıya çıktı.

İZMİR EKİBİ KARŞILIK VEREMEDİ

47'de Ahmet Aktaş'ın şutunda kaleci Veysel topu güçlükle kornere attı. 56'da Devrim attığı golle ev sahibi Karacabey Belediyespor'u 1-0 öne geçirdi. 64'te Mevlüt'ün ortasında Arda'nın kafa pasıyla buluşan Devrim'in sert şutu kaleci Şener'de kaldı. 72'de Bekir Can'ın ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Şener topu güçlükle kornere gönderdi. 81'de Alper'in pasında topla buluşan Cuma takımını golden etti. 90'da Berk'in şutunda top yandan dışarıya çıktı. Karşılaşmayı Bucaspor 1928, 1-0 kaybetti.

CİHAN ERDİL REVİZYON YAPTI

BUCASPOR 1928 Teknik Direktörü Cihan Erdil, deplasmanda oynadıkları Karacabey maçının ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı. Genç teknik adam son oynanan Eskişehirspor maçında 11'de görev verdiği Metin, Abdullah ve Recep Gül'ü dünkü karşılaşmada yedek kulübesine çekti. Erdil, bu oyuncuların yerlerinde Osman Işıklı, Ahmet Aktaş ve Yusuf Yıldırım'ı oynattı