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Haberler Bucaspor Bucaspor 1928 sonunu getiremedi

Bucaspor 1928 sonunu getiremedi

Eskişehir’i yenen ardından Karacabey’e yenilen İzmir temsilcisi, seri başlatamadı

1.3.2022

Bucaspor 1928 sonunu getiremedi

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta Eskişehirspor'u evinde 3-1 yenerek çıkışa geçen Bucaspor 1928, Teco Karacabey Belediyespor deplasmanından 1-0 yenik ayrılarak seri başlatamadı. Bu mağlubiyetle 4. sıraya gerileyen sarı-lacivertliler, şampiyonluk ümitlerini tüketerek tamamen gözünü Play-Off'a çevirdi. Bucaspor'da teknik direktör Cihan Erdil, kredilerini tükettiklerini belirtti.

Erdil, "İlk yarı fazla top kaybından dolayı istediğimiz oyunu oynayamadık. Rakibimiz ilk yarıda yaptığımız basit pas hatalarından dolayı zaman zaman etkili oldu. İkinci yarıda oyunsal ve ataksal üstünlük bizdeydi ve etkili hücumlar geliştirdik. Ancak bu mağlubiyetle kredimizi bitirmiş olduk. Kalan 9 maçta tekrar yükselişe geçeceğiz" dedi.