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Haberler Bucaspor Bucaspor 1928 kendine gelecek

Bucaspor 1928 kendine gelecek

Son 5 randevuda 1 galibiyet alan Fırtına, yeniden çıkışa geçmek istiyor

3.3.2022

Bucaspor 1928 kendine gelecek

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynadığı son 5 maçta 1 galibiyet alarak şampiyonluk yarışından uzaklaşarak yüzünü Play-Off'a çeviren Bucaspor 1928'de teknik direktör Cihan Erdil, kalan maçlarda daha fazla puan kaybı istemedi. Yeniden galibiyet serisi başlatmak isteyen sarı-lacivertliler, cumartesi günü taraftarı önünde Şanlıurfaspor'u ağırlayacak.

Cihan Erdil, "Şanlıurfaspor maçıyla yeni bir seri başlatarak kaybettiğimiz puanları telafi etmek istiyoruz. Geride kalan haftalarda alacağımız sonuçlarla Play-Off hattını avantajlı bir yerde bitirecek ve hedefimize ulaşacağız. Galibiyetler için kenetlendik" ifadelerini kullandı.