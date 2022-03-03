Bucaspor 1928 kendine gelecek

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynadığı son 5 maçta 1 galibiyet alarak şampiyonluk yarışından uzaklaşarak yüzünü Play-Off'a çeviren Bucaspor 1928'de teknik direktör Cihan Erdil, kalan maçlarda daha fazla puan kaybı istemedi. Yeniden galibiyet serisi başlatmak isteyen sarı-lacivertliler, cumartesi günü taraftarı önünde Şanlıurfaspor'u ağırlayacak.

Cihan Erdil, "Şanlıurfaspor maçıyla yeni bir seri başlatarak kaybettiğimiz puanları telafi etmek istiyoruz. Geride kalan haftalarda alacağımız sonuçlarla Play-Off hattını avantajlı bir yerde bitirecek ve hedefimize ulaşacağız. Galibiyetler için kenetlendik" ifadelerini kullandı.