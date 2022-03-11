Buca’dan zirveye damga

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bucaspor 1928, zirveye damga vurdu. Şampiyonluğa koşan lider Pendikspor'u deplasmanda 1-0 yenen Bucaspor 1928 Play-Off hattındaki yerini sağlamlaştırdı. Son iki karşılaşmasından puan çıkaramayan ve düşüşe geçen İzmir temsilcisi, kritik bir galibiyete imza atarak 42 puana yükseldi ve 3. sıraya kuruldu. Teknik direktör Cihan Erdil, Pendikspor galibiyetinin kendilerine ilaç gibi geldiğini dile getirdi.

İKİ OYUNCU CEZALI

Erdil, "Play-Off'tan da olsa üst lige çıkma hedefimize ulaşacağız" dedi. Buca lider Pendikspor karşısında aldığı galibiyete sevinirken, iki oyuncunun cezalı duruma düşmesine üzülüyor. İstanbul temsilcisine karşı oynanan maç öncesi 3'er sarı kartı bulunan Mehmet Fuat Gölbaşı ve Onur Özcan'ın sarı kart görmesi canları sıktı. İki oyuncu da deplasmanda oynanacak Kırklarelispor mücadelesinde forma giymeyecek.

SARI-LACİVERTLİLERDE GOLCÜ SANCISI

BUCASPOR 1928'de golcü oyuncu Tunç Murat'ın sakatlığının sürmesi ve takımın en golcü ismi Mehmet Fuat'ın da cezalı olması sonrasında teknik direktör Cihan Erdil'in bu bölgeye nasıl bir hamle yapacağı ise merak konusu oldu.