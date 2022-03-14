Bucaspor 1928’de Tunç seferberligi

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta gözünü Play-Off'a çeviren ve lider Pendikspor'u yenerek moral depolayan Bucaspor 1928'de Tunç Murat seferberliği ilan edildi. İzmir temsilcisi, sakatlığından dolayı Şanlıurfaspor ve Pendikspor maçlarında görev yapamayan golcüsü Tunç Murat Behram'ı Kırklarelispor maçına yetiştirmek için yoğun çaba sarf ediyor. Sarı-lacivertlilerde takımın en golcü oyuncusu Mehmet Fuat Gölbaşı'nın da kart cezalısı olması teknik direktör Cihan Erdil'in elini kolunu bağladı. Genç teknik adam Cihan Erdil'in B planı olarak Berke'yi ileri uçta değerlendirebileceği öğrenildi.