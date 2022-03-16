Bucaspor 1928’in gözdeleri oldular

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Play-Off mücadelesine veren Bucaspor 1928'de 3 oyuncu istikrarlı performanslarıyla dikkat çekti. İzmir temsilcisinde geride kalan 27 haftada stoperler Gökhan, Onur ile forvet Mehmet Fuat 26'şar kez forma giyerek öne çıkan isimler oldu. Sarı-lacivertli ekipte, orta saha Saruhan ve kaleci Şener 24'er kez, savunmada Alper Kadir ve golcü Tunç Murat ise 23'er kez ilk 11'de yer aldı.

Gösterdikleri performansla istikrarlı görüntü çizerek formayı kaptırmayan bu oyuncuları Berke (19), Mustafa Seyhan (16), Metin (15), Enes (15) ve Ahmet Aktaş (14) takip etti. Teknik direktör Cihan Erdil, takımda istikrarın çok önemli olduğunu söyledi. Erdil, "Başarı için bu şart. Futbolcularım da hedefe ulaşmak için çok çalışıyor. Hiç bir futbolcu arasında ayırım yapmıyoruz. Hak eden forma giyiyor" şeklinde konuştu.