Bucaspor 1928’de Yalçın formayı kaptı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Play-Off hesapları yapan Bucaspor 1928'de Yalçın Eycan Kaya formayı kaptı. 2019-2020 sezonunun devre arasında Altındağ Belediyespor'dan sarı-lacivertli ekibe katılan ancak geçen sezon oynadığı 27 maçın ardından çapraz bağ sakatlığı yaşayarak formasından uzun süre uzak kalan 23 yaşındaki stoper, görev aldığı maçlarda savunmanın sigortası oldu. İzmir ekibinin geçen yıl 3. Lig'de yaşadığı şampiyonluğun baş aktörlerinden olan oyuncu, ikinci yarıda 9 maçın 6'sına ilk 11'de çıkarken, oynanan son 5 müsabakanın ise tümünde 90'ar dakika sahada kaldı, kritik müdahaleleriyle teknik heyetten tam not aldı.

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