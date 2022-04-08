Bucaspor’un canı sıkıldı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Play- Off mücadelesi veren Bucaspor 1928'de sakatlıklar can sıktı. İzmir temsilcisinde Amed Sportif maçında sakatlanan Mehmet Fuat Gölbaşı ve sol bek Ahmet Aktaş Cumartesi günü deplasmanda oynanacak Zonguldak Kömürspor maçında forma giyemeyecek. Sarı-lacivertli formayla rakip filelere gönderdiği 12 gol ile en skorer isim konumunda bulunan Mehmet Fuat'ın oynayamayacak olması moralleri bozarken, Buca kritik randevu öncesi en önemli kozlarından birinden oldu.

M.FUAT'IN YERİNE 3 ADAY VAR

Teknik direktör Cihan Erdil'in ileri hatta Mehmet Fuat'ın yerini Recep, Yusuf ya da Ahmet Sun'dan biriyle doldurması bekleniyor. Geride kalan maçlarda tek hedeflerinin galibiyet olduğunu belirten Erdil, "Kazanmaktan başka bir düşüncemiz yok. Play-Off'a kalacağız" ifadelerini kullandı. ■ BERKE ÖZBAY