Bucaspor 1928’de taraftar tepkili

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Play-Off'u hedefleyen Bucaspor 1928'de Gökhan, Ahmet Sun, Ahmet Aktaş, Osman ve Murat'ın kadro dışı bırakılması taraftarın tepkisini çekti. Taraftarlar başkan Cihan Aktaş'ın ligin bitimine 3 hafta kala aldığı kararı ve kulübün transfer politikasını sosyal medyadan eleştirdi. Bucalı taraftarlar yönetimden alınan kararla ilgili olarak ayrıntılı bir açıklama beklediklerini dile getirdi.

Taraftarlar, "Bu haftalarda alınacak karar değildi, takımın huzuru bozuldu" şeklinde serzenişlerde bulundu. Bazı taraftar grupları ise geçen yıl kazanılan şampiyonlukta büyük payı olan kaptan Gökhan Köseoğlu'nun kadro dışı bırakılmasının ardından yaptıkları paylaşımlarda "Biz senden razıyız" ifadelerini kullandı.