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Haberler Bucaspor Buca kritik virajda

Buca kritik virajda

22.4.2022

Buca kritik virajda
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta averajla Play-Off hattının dışında kalan Bucaspor 1928 birbirinden kritik maçlara çıkacak. Ligi Play-Off hattında bitirmeyi hedefleyen İzmir temsilcisi kalan 3 haftada hem ateş hattından kurtulmayı hem de Play-Off'a kalmayı hedefleyen rakiplerle karşılaşacak. Sarı-lacivertliler öncelikle Pazar günü ateş hattından kurtulmaya çalışan 1922 Konyaspor'u ağırlayacak, ardından ise 45 puanlı 24Erzincanspor'a konuk olacak. Son hafta ise Cemil Şeboy Stadı'nda 52 puanla ikinci sırada bulunan Tarsus İdmanyurdu'yla kapışacak. Ligde son virajları kayıpsız geçip Play- Off hedefine ulaşmanın hesaplarını yapan Bucaspor 1928 bu kritik karşılaşmalarda elde edeceği sonuçlara göre kaderini çizecek.
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