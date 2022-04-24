  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Bucaspor Bucaspor Konya’yı ağırlayacak

Bucaspor Konya’yı ağırlayacak

İzmir ekibi rakibiyle saat 15.00’te Cemil Şeboy Stadı’nda kapışacak

24.4.2022

Bucaspor Konya’yı ağırlayacak

TFF İkinci Lig Beyaz Grup'ta son iki maçını berabere tamamlayıp Play-Off hattından çıkan Bucaspor 1928, bugün sahasında kümede kalma mücadelesi veren Karatay Termal 1922 Konyaspor'la karşı karşıya gelecek. Cemil Şeboy Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak maçta Ömer Tolga Güldibi görev alacak. Sarılacivertlilerde sakatlığı süren golcü Mehmet Fuat'ın durumu maç saati netlik kazanacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP tribün 20, kapalı tribün 10 ve maraton 5 TL olarak belirlendi. Teknik direktör Cihan Erdil, kalan maçları kazanarak Play-Off'a adlarını yazdırmak istediklerini söyledi. Cihan Erdil, "Taraftarımızdan büyük destek bekliyoruz. Kazanan taraf biz olacağız" şeklinde konuştu.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA