Bucaspor Konya’yı ağırlayacak

TFF İkinci Lig Beyaz Grup'ta son iki maçını berabere tamamlayıp Play-Off hattından çıkan Bucaspor 1928, bugün sahasında kümede kalma mücadelesi veren Karatay Termal 1922 Konyaspor'la karşı karşıya gelecek. Cemil Şeboy Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak maçta Ömer Tolga Güldibi görev alacak. Sarılacivertlilerde sakatlığı süren golcü Mehmet Fuat'ın durumu maç saati netlik kazanacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP tribün 20, kapalı tribün 10 ve maraton 5 TL olarak belirlendi. Teknik direktör Cihan Erdil, kalan maçları kazanarak Play-Off'a adlarını yazdırmak istediklerini söyledi. Cihan Erdil, "Taraftarımızdan büyük destek bekliyoruz. Kazanan taraf biz olacağız" şeklinde konuştu.