Bucaspor Play-Off’u zora soktu

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Play-Off yolundaki en önemli rakiplerinden Anagold 24Erzincanspor'a deplasmanda 3-0 yenilen Bucaspor 1928, bitime 1 maç kala ilk 5 sırayı çok zora soktu. Bu sonuçla 50 puanla Play-Off hattının 2 puan gerisinde kalıp 7. sıraya gerileyen sarı-lacivertliler büyük avantaj kaybederken, son hafta kazanmak yeterli olmayacak. Evinde Tarsus İdmanyurdu ile karşı karşıya gelecek Buca, 5. sıradaki 52 puana sahip Isparta 32 Spor ve 6. basamaktaki 51 puanlı 24Erzincanspor'un puan kaybetmesini bekleyecek.

CİHAN ERDİL: AVANTAJI KAÇIRDIK

Fırtına, Isparta 32 Spor'a karşı ikili averajda üstün durumda bulunurken, 24Erzincanspor'un ise gerisinde yer alıyor. Play-Off'a kalabilmek adına Tarsus İdmanyurdu'nu mutlak yenip rakiplerinden haber bekleyecek Bucaspor 1928'de teknik direktör Cihan Erdil, ciddi bir avantaj kaçırdıklarını söyledi. Erdil, "Erzincan'dan alacağımız 3 puan ile Play-Off için büyük avantaj sağlayacaktık. Bir topumuz direkten döndü, iki net pozisyonumuz vardı fakat değerlendiremedik" diye konuştu.