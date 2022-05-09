Bucaspor 1928’de hayal kırıklığı

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, Play-Off hedefine ulaşamadı. Son maçta Tarsus İdmanyurdu'nu 2-0 yenen sarılacivertliler, rakibi Isparta 32 Spor'un kazanmasıyla sezonu 7. sırada bitirdi. Teknik direktör Cihan Erdil güzel işler yapmalarına rağmen hedeflerine ulaşamadıklarını söyledi. Erdil, "Ligin son maçına küçük bir umudumuzun olduğunu bilerek çıktık. Son maçımızda galip gelmemize rağmen olmadı, çok üzgünüz. Ligin büyük bir bölümünde Bucaspor kültürüne yakışan bir futbol oynatmaya çalıştık, gençlerimize de süre verdik. Güzel işler yapmamıza rağmen sonuca gidemedik" diye konuştu.