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Bodrumspor yarı final için rövanşta

16.5.2022

Bodrumspor yarı final için rövanşta

TFF 2. Lig Play-Off çeyrek final ilk maçında Sivas Belediyespor'la deplasmanda golsüz berabere kalan Bodrumspor, rakibini bugün rövanşta ağırlayacak. Bodrum İlçe Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi Ozan Ergün yönetecek. Bodrumspor, rövanşta evinde rakibini yenmesi durumunda adını yarı finale yazdıracak. Bu sezon uygulamaya konulan yeni statü gereği deplasman golü avantajı kalkarken, karşılaşma gollü beraberlikle dahi bitse uzatma dakikalarına geçilecek. Eşitlik durumunda 15'er dakikalık iki devre halinde oynanacak uzatmalarda da galip çıkmazsa seri penaltı atışlarıyla turu geçen takım belli olacak. Yarı finale çıkan taraf 1461 Trabzon-An Zentrum Bayburt Özel İdarespor eşleşmesinin galibiyle final için karşılaşacak.

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