Bucaspor 1928 hareketlenecek

TFF 2. Lig'de hedefine ulaşamayan Bucaspor 1928'i önümüzdeki süreçte çok hareketli günler bekliyor. Bu sezonda hedeflediği Play-Off'u ıskalayan ve önümüzdeki sezon da yine şampiyonluk hedefiyle yola çıkacak olan İzmir temsilcisi yeni sezonun çalışmalarında ince eleyip sık dokuyacak. Başkan Cihan Aktaş'ın transfer konusunda teknik direktör Cihan Erdil'le önümüzdeki günlerde bir araya geleceği ve genç teknik adamın vereceği rapor doğrultusunda adımların atılacağı belirtildi. Erdil'in öncelikli hedefinin iskelet kadroyu korumak olduğu öğrenilirken, toplantıda ayrıca kadroda düşünülmeyen isimlerin de netlik kazanması bekleniyor. Bu arada U17 Bölgesel Gelişim Ligi'nde mücadele eden Bucaspor 1928, Fethiyespor'u deplasmanda yenerek bitime 2 hafta kala Türkiye Şampiyonası Finalleri'ne gitmeye hak kazandı.