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Haberler Bucaspor Bucaspor 1928 iskeleti koruyacak

Bucaspor 1928 iskeleti koruyacak

9.6.2022

Bucaspor 1928 iskeleti koruyacak
TFF 2. Lig ekiplerinden Bucaspor 1928 yeni sezon çalışmaları kapsamında ilk hedefini elindeki futbolcuları takımda tutmak olarak belirledi. Transferin gözdesi haline gelen Tunç Murat, Mehmet Fuat, Berke, Yusuf ve Onur'un takımda kalması halinde ise yönetimin 2-3 nokta transfer yapacağı belirtildi. Bucaspor 1928'de teknik direktör Cihan Erdil'in bu isimleri gelecek sezon da takımda görmek istediği öğrenilirken, İzmir ekibinin her ihtimale karşı bu oyuncuların alternatifleri üzerinde çalıştığı, görüşmeler yaptığı gelen haberler arasında.
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