Bucaspor’da Cuma yolcu

TFF İkinci Lig Kırmızı Grup'ta bu sezon şampiyonluk hedefleyen Bucaspor 1928'de transfer ve teknik direktör arayışları sürerken bir ayrılık daha yaşanabilir. Geride kalan süreçte Gökhan Köseoğlu, Ahmet Sun, Osman Işıklı, Şener Özcan ve Murat Demir ile yollarını ayıran İzmir temsilcisinde Cuma Menize'ye Şanlıurfaspor'un ilgisinin olduğu ifade edildi. Bucaspor altyapısından yetişen 22 yaşındaki orta saha için Şanlıurfa ekibinin sarı-lacivertlilerin kapısını çalmaya hazırlandığı da ifade edildi.

SATIŞ GELECEK TEKLİFE BAĞLI

Sarı-lacivertli ekibin cazip bir teklif gelmesi halinde Cuma'nın satışına olumlu bakabileceği öğrenildi. Futbolcunun da ayrılık fikrine sıcak baktığı, çıkış yakalamak adına kariyerini başka bir kulüpte sürdürmek istediği belirtildi. Kadrosunu Lokman Gör, Erhan Şentürk ve Furkan Çil ile güçlendiren İzmir ekibi, teknik direktör arayışlarında ise henüz mutlu sona ulaşamadı. Taraftarlar sosyal medyada yaptıkları paylaşımla bu sorunun bir an önce çözülmesi gerektiğini ifade etti. ■ BERKE ÖZBAY