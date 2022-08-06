Bucaspor’da Akın yakın

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928'de transfer harekatı sürüyor. Teknik direktör koltuğuna Cüneyt Dumlupınar'ı oturtan sarı-lacivertliler, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Erhan, Lokman ve Furkan'a imza attıran Fırtına, kalesini de sağlama alacak. Ankaragücü'nde forma giyen tecrübeli kaleci Akın Alkan'a kanca atan İzmir ekibinin oyuncuyla büyük oranda anlaşma sağladığı öğrenildi. Geçen sezon devre arasında kadrosuna kattığı Murat Demir ve tecrübeli kalecisi Şener Özcan'la yollarını ayıran ve kadrosunda altyapı haricinde sadece kiralıktan dönen Kıvanç'ı bulunduran İzmir temsilcisinin Akın'ı kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı öğrenildi. Geride kalan sezonda Başkent ekibiyle 1. Lig'de şampiyonluk sevinci yaşayan 32 yaşındaki file bekçisi ile imza aşamasına gelindiği ifade edildi. Geçen sezon Ankara temsilcisiyle 31 karşılaşmaya çıkan Akın, kariyerinde daha önce Beylerbeyispor, Batman Petrolspor ve Hatayspor formalarını da giydi.

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