Bucaspor'da kamp telaşı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yeni sezon hazırlıkları için Bolu'da kampa giren ve 19 Ağustos'a kadar çalışmalarını burada sürdürecek olan Bucaspor 1928'de 3 isim kamp kadrosuna alınmadı. İzmir temsilcisinde Ercan Şirin, geçen yıl Bergama Bld'ye kiralanan Yusuf Can Abay ve Kuşadası'na kiralanan Doğan Çamlı Bolu'ya götürülmezken, genç isimler Ege Okka ve Emre Erdem ise kadroya dahil edilen isimler oldu. Geçtiğimiz sezonu 3. Lig ekibi Bergama Bld'de kiralık geçiren 24 yaşındaki Yusuf Can'ın 1 yıllığına 68 Aksaray Belediye'ye kiralandığı açıklandı. Teknik direktör Cüneyt Dumlupınar'ın raporu doğrultusunda kampa götürülmeyen Ercan ve Doğan'ın da kiralanacağı öğrenildi. ■ BERKE ÖZBAY

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