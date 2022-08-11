Bucaspor Taşkın’ı aldı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928 takviye çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor. Şu ana kadar Erhan Şentürk, Lokman Gör ve Furkan Çil gibi önemli isimleri kadrosuna dahil eden sarı-lacivertliler, Taşkın Çalış'la da söz kesti. Son olarak Spor Toto 1. Lig'de Ankara Keçiörengücü'nde oynayan deneyimli futbolcuyla her konuda anlaşma sağlandığı öğrenildi. Futbolculuk yaşamına Gaziantepspor'da başlayan 29 yaşındaki futbolcu, Bursaspor, Akhisarspor, Gümüşhanespor, Menemenspor ve Balıkesirspor'da top koşturdu. Geçtiğimiz sezon Keçiörengücü'nde 25 maça çıkan Taşkın, 1607 dakika süre aldı, 6 golün de pasını verdi. Taşkın, Balıkesirspor forması giyerken 2020-2021 sezonunda Akhisarspor maçında serbest vuruştan 3 gol atarak tarihe geçmişti.

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