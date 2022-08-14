Buca savunmayı sağlama aldı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezona şampiyonluk hedefiyle hazırlanan Bucaspor 1928 yaptığı takviyelerle savunmasını da sağlama aldı. Forvete Erhan Şentürk, orta alana Furkan Çil'i alan İzmir ekibi, savunma hattına ise tecrübeli isimler Lokman Gör ile Mazlum Demir'i monte etti. İzmir temsilcisi böylelikle geçen sene kadroda yer alan Onur Özcan ve Yalçın Eycan Kaya ile birlikte yaptığı iki önemli takviye ile stoper sayısını 4'e çıkararak alternatifli bir kadro oluşturdu. Öte yandan Bucaspor 1928'in maçlarını oynadığı Cemil Şeboy Stadı bakıma alındı. Saha zemini, koltuklar ve yedek kulübelerinin bakımının yeni sezon öncesi hazır olacağı öğrenildi.

■ BERKE ÖZBAY